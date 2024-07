Marotta | Inter sempre competitiva! Dal mercato opportunità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha introdotto la conferenza stampa di Inzaghi, in corso di svolgimento ora, con il discorso di apertura della stagione 2024-2025 dell’. Queste le parole del presidente e CEO Sport dalla sede del club. L’INTRODUZIONE – Giuseppeavvia l’2024-2025: «Buongiorno a tutti e ben ritrovati. È trascorso pochissimo tempo dal termine di una stagione meravigliosa e indimenticabile, per la storia della nostra, nella quale abbiamo conquistato altri due trofei. La seconda Supercoppa, alzata a Riyad, e il ventesimo scudetto. Tutti noi abbiamo negli occhi i tifosi in festa che invadevano le strade di Milano e una piazza stracolma. Oggi iniziamo un nuovo cammino insieme, la nostra maglia sarà impreziosita dal tricolore e dalla seconda stella, che porteremo sul petto con orgoglio per aver arricchito la gloria dell’».