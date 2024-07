Inter si pongono le basi per il futuro Da oggi la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dasileper il. L’inizia la suacon la conferenza stampa in programma da Appiano Gentile, le prospettive sono positive.– Tra un movimento di mercato e l’altro, tra le visite mediche di Mehdi Taremi al Coni e il lavoro per sostituire Tajon Buchanan, l’presenta la nuovaci sarà la conferenza stampa del presidente Giuseppe Marotta e dell’allenatore Simone Inzaghi, che definiranno gli obiettivi del club e le prospettive future. Ovviamente il focus sarà sul breve termine, cioè su cosa ci aspetterà nei mesi a venire. C’è molta curiosità e dipende anche dalla prima effettiva estate in cui l’non è costretta a cedere i suoi pezzi grossi in rosa. Le aspettative intorno al club sono altissime, si parla già di conferma per lo Scudetto.