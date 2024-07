Identità Digitale | come ottenere SPID CIE e CNS e i servizi accessibili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Viviamo in un modo sempre più connesso, e, CIE e CNS rappresentano elementi chiave per interagire con ipubblici e privati. Per chi non lo sapesse, l’identificazionecomprende tutte le informazioni che individuano una persona in un sistema informatico. Grazie a essa è possibile accedere apubblici e privati con un solo click e dire addio definitivamente alle lunghe code agli sportelli. Per capire meglio di cosi si tratti, è possibile immaginare queste forme diuna versione virtuale della propriareale da utilizzare per interagire con i sistemi informatici/persone mediante dei dispositivi elettronici. Loe la CIE sono gli strumenti di identificazionepiù utilizzati dai cittadini italiani per il riconoscimento in rete e la fruizione deidella Pubblica Amministrazione.