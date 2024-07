‘I pavoni di Punta Marina un percorso di civiltà’ prende forma il progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Ravenna), 12 luglio 2024 -ildenominato ‘Idi, undi. Residenti e turisti da oggi potranno infatti consultare, nella località della nostra riviera, i cartelli intivi (opera del grafico Nicola Varesco per conto dell’Associazione Clama Ravenna) nell'ambito delrealizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il supporto dell’Associazione Animal Liberation e la consulenza dell’esperto Paolo Fenati. Nell’ottica di una civile convivenza fra specie diverse, i cartelli inno sulle principali caratteristiche di questi meravigliosi animali, presenti in pineta da oltre 30 anni, che stanno diventando attrazione turistica grazie agli articoli apparsi sulla stampa, alle recensioni di TripAdvisor e anche al passaparola.