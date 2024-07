Golf Evian Championship 2024 | secondo giro sospeso Ayaka Furue al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sospensione delarrivata, a causa di un problematico maltempo, per l’, il quarto Major della stagione difemminile. Finché il campo dell’ResortClub di-les-Bains, praticamente sul confine svizzero, è stato praticabile, si è vista una gran prestazione di: la giapponese guida con lo score di -12 e un -6 di giornata di gran rilievo, considerando che arriva dopo 13 buche e non sull’intero percorso. Seconda posizione insieme per l’australiana Stephanie Kyriacou e la sudcoreana Haeran Ryu, l’una alla 16 e l’altra fermata dopo appena due buche. Per entrambe score di -9. Un colpo di distanza per la thailandese Patty Tavatanakit e l’americana Angela Stanford, che si trovano insieme al quarto posto.