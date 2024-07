Giocare con i libri e la lettura | un’amicizia che si coltiva fin da piccoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Leggereè il gioco più bello che l’umanità abbia inventato”, scriveva la poetessa polacca Wis?awa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura nel 1996. Ed è alla dimensione ludica della, fuori da una dimensione squisitamente ‘scolastica’, che guarda Lib(e)ramente! Apri un libro e vola con la mente. Il progetto, in continuità con l’edizione dello scorso anno, vede la collaborazione tra la cooperativa sociale Tempo Libero con il Sistema bibliotecario Nord-Ovest della provincia di Bergamo, insieme alle associazioni di volontari ‘Amici delle biblioteche bergamasche’, l’associazione AID – Associazione Italiana Dislessici e l’associazione culturale ‘Un fiume d’arte’. Il palinsesto di iniziative di promozione della, proposte da settembre 2023 alla fine di agosto 2024 per giovani lettori dai 6 ai 15 anni, quest’anno si è arricchito di due novità: ‘Nei tuoi occhi’ e ‘Le belle poesie fanno felice la bocca che le dice’.