Come arricchirsi nonostante le sanzioni | gli 81 miliardari russi che fanno i soldi tanti con le armi

(Di venerdì 12 luglio 2024) A inizio mese la Banca Mondiale ha riclassificato laa: sulla mappa che divide il mondo in Paesi a basso, medio-basso, medio alto e alto reddito (in base a quello nazionale lordo pro capite), la Federazione risulta “high in”, (alto reddito), la stessa designazione perduta dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Sono gli ultimi calcoli dell’organizzazione che attribuisce la crescita progressiva dell’economia di Mosca ad aumento della spesa militare, ripresa del commercio e mercato edilizio e finanziario. È un dato che però ha fatto storcere il naso a molti economisti, in primis, per l’inflazione che ha assottigliato la capacità economica dei consumatori e distrutto alcuni interi settori dell’economia di Mosca. La Federazione ha saputo adattarsi al nuovo corso e far fronte alleimposte dall’Occidente, ma con investimenti in stile soviet nel settore legato alla Difesa, dove qualcuno ha guadagnato più degli altri: sarebbero 80, anzi 81, secondo il media investigativo Proekt, iche traggono enormi profitti rifornendo l’esercito russo (tra l’altro, producendo acciaio per gli armamenti o veicoli anfibi) o facendo affari nei territori annessi durante il conflitto.