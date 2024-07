Wanda Nara sulla fine del matrimonio con Mauro Icardi | Mi tocca scoprire dalla televisione o in rete versioni che non sono vere

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram,ha confermato la rottura con. Dopo i rumor arrivati in Italia dall’Argentina, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciatevincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle a Pomeriggio America, la showgirl ha spiegato perché ci aveva riprovato dopo la crisi nel 2021 scoppiata in seguito a un tradimento. Le parole della: Mio inche non. Accetto tutto ciò perché comunque anche le cose brutte fanno parte di quella cheio. Ho deciso di separarmi ma non smetteremo mai di essere una famiglia con. Ci ho provato tante volte, ma quando c’è amore non è mai un errore. Non mi pento di nulla, ho dato alla mia vita di coppia gli anni migliori, però adesso miandare avanti da sola.