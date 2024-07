Sondrio ritrovato il corpo del 17enne Giuseppe Marsichina inghiottito dal fiume a Masino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) È statoildi, il giovane di 17 anni di Rho, Milano, disperso da martedì scorso nelle acque del torrente, in provincia di. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino, insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno individuato ila qualche centinaio di metri dal punto in cuiera stato visto per l'ultima volta. Martedì 9 luglio,si è tuffato nel torrente Cataeggio, a Val, per rinfrescarsi dal caldo torrido. Era in compagnia di amici, tutti alla ricerca di un po' di frescura. Il torrente, però, era ingrossato a causa del maltempo dei giorni precedenti.non si è reso conto della forza della corrente e, una volta tuffato, è stato travolto.