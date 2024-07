Sinner clamoroso retroscena | la verità su Anna Kalinskaya

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024)dovrà farsi una ragione del fatto che non si può avere tutto dalla vita: la clamorosa rivelazione sulla. È bizzarro che i loro sogni siano andati in mille pezzi nel giro di sole 24 ore. Prima è toccato a lei, che si è infortunata nel bel mezzo degli ottavi di finale di Wimbledon. L’indomani lo stesso e amaro destino si è abbattuto su di lui, compromettendo l’andamento di un match che, in altre condizioni, avrebbe di sicuro affrontato con maggiore energia ed incisività. Jannik, scoperto un altarino sulla fidanzata(LaPresse) – Ilveggente.itCosì Janniksi sono ritrovati fuori dall’All England Club, legati nella cattiva come nella buona sorte. Due uscite di scena completamente diverse, sì, ma ugualmente rammaricanti.