Scoppia un’altra coppia a Temptation Island | fidanzata beccata con un tentatore

(Di giovedì 11 luglio 2024)è uscita separata da, lei pizzicata con unAmore al capolinea perdicon unDurante la seconda puntata diunasi è detta addio, si tratta di Christian e Ludovica, stando ai rumors però non saranno gli unisci a lasciare il programma separati. Simone Dell’Agnello Nelle scorse ore lo youtuber Cristiano Cervigni ha lanciato un’indiscrezione sui social che ha incuriosito non poco i fan del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A quanto pare uno dei tentatori è stato pizzicato in compagnia di una delle fidanzate. Questo è ciò che ha rivelato: “Ho un mega scoop, in questa edizione del programma c’è untoscano di nome Simone, più precisamente lui è di Tirrenia.