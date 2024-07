Roma scippano le collanine dal collo di due turiste | traditi dalla videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024- 9 persone arrestate e/o sottoposte a fermo di indiziato di delitto, 1 sottoposta ad ordinanza di custodia cautelare in carcere e 6 denunciate in stato di libertà: questo il bilancio dell’attività della Polizia di Stato volta al contrasto delle rapine e dei furti nell’area della stazione Termini negli ultimi giorni. Gli investigatori del commissariato Viminale, sul cui territorio ricade il principale scalo ferroviario della capitale, hanno eseguito, con il coordinamento della Procura Capitolina, le attività di polizia giudiziaria che hanno portato negli ultimi 10 giorni ai risultati di cui sopra. 2 gli episodi particolarmente significativi in cui le vittime, entrambe, si sono viste strappare dalle catenine.