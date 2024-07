Resti umani trovati un due valigie sullo storico ponte sospeso di Clifton a Bristol

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)sono stati scoperti all’interno di dueabbandonatedi, nell’Inghilterra occidentale. A trovarle mercoledì sera sono stati gli agenti intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che si comportava in modo sospetto nella zona. La polizia dopo il ritrovamento ha lanciato una caccia al sospetto oltre ad avviare le procedure per l’identificazione dei. “Le prime indagini hanno stabilito che l’uomo è arrivato ala bordo di un taxi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e l’autista ci sta assistendo”, ha detto la comandante della polizia locale Vicks Hayward-Melen. Inoltre nel corso di una conferenza stampa sono state diffuse due fotografie del ricercato, con l’indicazione di non avvicinarsi all’individuo in quanto potenzialmente pericoloso.