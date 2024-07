Reggia | aperti i Giardini della Flora ecco quando

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il 14 luglio, dalle ore 8:30 alle 12:30, isarannoal pubblico per l’evento “Rosso Vanvitelliano alla”, evento a ingresso libero del Bando di Valorizzazione Partecipata. Un momento di cultura, lettura, musica e dialoghi in uno degli angoli più suggestividi Caserta, riaperto gratuitamente per tutti! Qui di seguito il Programmamattinata: ore 8:30: Luigi Vanvitelli accoglie il pubblico ore 9:30 – 10:00: LIBERTÉ: Monodialoghi al suonoSinfoniaNatura Rosso Vanvitelliano ore 9:30: Lettura libera nell’angolo del Silent Party all’inglese ore 10:00: Incontro con gli alberi a cura di Lipu Caserta odv ore 10:30 – 11:00: EGALITÉ: Monodialoghi al suonoSinfoniaNatura Rosso Vanvitelliano ore 11:00: Raccontami un sogno, i giovani incontrano il Pulcinella Rosso Etico e i più piccoli il Reddy Bear ore 11:30 – 12:00: FRATERNITÉ: Monodialoghi al suonoSinfoniaNatura Rosso Vanvitelliano ore 12:00: SPEAKERS’ CORNER, il primo del Sud Italia: possibilità, su prenotazione, di parlare alla città per un tempo massimo di 5 minuti a clessidra Ricordiamo che l’accesso al Giardinonon include la visita agli Appartamenti reali e al Parco reale L'articoloproviene da Anteprima24.