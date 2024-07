Nuovo sbarco di migranti atteso per sabato a Marina di Carrara

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un altrodial porto didi. Vi attraccherà, infatti, la Ocean Viking della ong Sos Mediterranée attesa per(13 luglio) alle 14. La nave sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 261 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Lo, il più numeroso mai avvenuto nello scalo apuano, avverrà sulla banchina Fiorillo da dove isaranno accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-fiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti ipartiranno poi per strutture di accoglienza. Per la Ocean Viking sarà questa la terza volta nel porto dididopo che vi era già approdata il 30 gennaio 2023 e il 12 giugno 2024, complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 14esimo