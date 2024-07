Libidine Musetti

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Viene quasi da ridere a scriverlo, maè in semifinale a Wimbledon. Nemmeno nelle nostre fantasie più sfrenate avremmo potuto immaginarlo. È stato un pomeriggio mistico in cui dal televisore sembrava baluginare il fantasma di Roger Federer. E dall’altra parte il suo avversario era ridotto a uno di quei giocatori che Federer faceva sembrare degli esseri umani, prima che dei tennisti, inadeguati a quei palcoscenici. La partita ha rischiato di finire un punto prima della vera fine per KO tecnico, visto che, per recuperare la millesima smorzata sadica di, Taylor Fritz per poco non si rompeva il ginocchio. Come se il suo corpo fosse troppo goffo e pesante per le parabole impossibili di. In conferenza stampa l’americano è arrivato a testa bassa, e con l’aria di uno che si è fatto un paio di mesi di isolamento carcerario.