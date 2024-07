L’eredità della guerra Scoperte decine di ordigni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) MONTESPERTOLI In un’area di via Tresanti sono state trovate due cassette di presunti residuati bellici.con tutta probabilità già scarichi da decenni e che lo erano già al momento del loro ultimo utilizzo: venivano probabilmente utilizzati nelle scuole dell’epoca per indicare ai bambini del Secondo Dopoi pericoli da evitare, qualora avessero trovato oggetti simili nelle campagne del territorio. Ma per sicurezza sono già stati allertati gli artificieri, che proprio oggi dovrebbero portare a termine le eventuali operazioni di disinnesco. Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando l’Istituto diocesano di sostentamento del clero di Firenze ha segnalato ai carabinieri di Montespertoli un’anomalia riscontrata nell’area verde di sua proprietà.