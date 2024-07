La storia di Morgan si fa sempre più inquietante | per colpire Angelica Schiatti e Calcutta ha usato Milly Carlucci e Willie Peyote

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) La vicenda frasi fapiù: oltre aspuntano fuori anchee Willy. Perché? Nell’ottobre del 2021, come sappiamo, dopo un anno e mezzo dalla rottura conha preso parte alla trasmissione Ballando con le Stelle. L’avvocatessa della sua ex fidanzata, però, non prese bene questa iniziativa e a MowMag, di recente, ha dichiarato quanto segue: “Ci sono state tante occasioni in cui io e la mia assistita abbiamo dovuto mandare giù rospi davvero indigesti. Anche in tv“. Ma in che senso? In diretta dallo studio difece un monologo contro il ghosting, ovvero la pratica secondo cui una persona smette di rispondere a un’altra, via telefono, senza dare troppe spiegazioni.