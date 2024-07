Il centro civico risorge Senza tetto da un anno a causa del nubifragio Ora sarà ristrutturato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) A quasi unesatto di distanza dai nubifragi che lo hpesantemente danneggiato, tanto da renderlo inutilizzabile, partono finalmente i lavori di ristrutturazione. Ora, in meno di due mesi, dovrebbe tornare a poter accogliere gli abitanti del quartiere. Sono i cominciati ieri gli interventi di risistemazione deldeldi via Silva, danneggiato dalle pesanti ondate di maltempo che si erano abbattute sulla città a luglio dell’scorso. L’edificio era rimasto inagibile. Le opere, molto attese dai residenti della zona, costercomplessivamente poco più di 120mila euro e sarrealizzate da una ditta incaricata attraverso convenzione. "Si tratta di lavori importanti per il quartiere - sottolinea il sindaco Paolo Pilotto -, perché con questo intervento si restituisce alla comunità di San Carlo-San Giuseppe un edificio centrale nella vita dei quartieri, rimasto purtroppo per circa uninutilizzabile".