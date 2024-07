I voti alle università Il Poli primo in Italia In Europa scala 9 posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Iltecnico di Milano si conferma primainaltre nove posizioni nella classifica europea del Qs World University Rankings: si piazza al 38esimo gradino (su 684), in pole position tra i 51 ateneini classificati. E ben fanno i “cugini“ milanesi: la Statale occupa il 113 posto in, avanzando di un posto, ed è sesta in; la Cattolica riesce a entrare nella top 140, facendo ben 18 passi avanti; Bicocca è 205esima. In testa, a livello europeo, si piazzano iltecnico di Zurigo, l’Imperial College di Londra e Oxford. Ci son poi le sfumature e i primati a seconda dei criteri analizzati. L’Cattolica svetta inper un indicatore: gli studenti di scambio in uscita, posizionandosi al quinto posto in; ed è terza per attrattività dall’estero di giovani che scelgono l’ateneo per programmi di studio in entrata.