Fedez di nuovo ricoverato l’annuncio sui social e la frecciatina a…

(Di giovedì 11 luglio 2024)diper l’ennesima emorragia interna,suie laè nuovamentein ospedale e questa volta nessun mistero intorno all’accaduto, perché a dare la notizia è stato lo stesso rapper nelle storie Instagram: «Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne». Dunque, per Federico unepisodio legato al brutto male che in passato ha dovuto affrontare. Le parole di, però, non terminano qui. Nelle storie successive al, posta quello che sembra essere un verso di un brano, che dice: “Sbagli se pensi che non ho mai amato / Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato / I buchi allo stomaco che mi son fatto / Per tutto lo schifo che ho accumulato”.