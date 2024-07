Estorsione e minacce Elpidiense in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)di morte, di rapire il figlio e violenze allo scopo di estorcere a più riprese denaro in diverse occasioni. Una delle due vittime, per non aver ottemperato alle richieste estorsive, sarebbe stata anche aggredita fisicamente subendo lesioni giudicate poi guaribili dai sanitari in 5 giorni. A mettere a segno i piani estorsivi tre giovani di origini indiane: un 24enne domiciliato a Porto Sant’Elpidio, uno di 24 anni e uno di 37 residenti tra la bassa reggiana e mantovana. Due di loro, il 24ennee il 37enne de reggiano, sono finiti in, mentre per il terzo indagato è scattata la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Viadana, in provincia di Mantova. A mettere a segno l’operazione, dopo una complessa indagine, sono stati i carabinieri.