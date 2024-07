Dalla rubrica ‘Notizie dell’ASviS’ crisi climatica | l’80% della popolazione mondiale chiede azioni più incisive

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Antonella Zisa di mercoledì 3 luglio 2024. Dal sondaggio Undp condotto su 77 Stati emerge che solo il 49% è soddisfatto di come il proprio Paese sta affrontando il cambiamento climatico. L’Italia tra i primi dieci are una rapida transizione energetica. Emerge un consensoportata definita “sorprendente” dal Peoples’ climate vote 2024, la seconda edizione del sondaggio sul cambiamento climatico promosso dal Programma di sviluppo delle NUnite (Undp), i cui risultati sono stati pubblicati il 20 giugno. L’indagine, più ampiaprecedente nel 2021, ha coinvolto oltre 73mila persone in 77 Stati che rappresentano l’87%, raggiungendo anche cittadini mai interrogati prima sulla questione e gli Stati più poveri del mondo.