Compagnoni | Tessmann-Inter? Bene! Ma occhio a un’altra mossa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024)è uno dei giocatori in discussione nelle trattative frae Venezia che proseguono anche nella giornata di oggi., ospite di Sky Sport 24, dà una valutazione del centrocampista americano e di cosa può portare nella rosa di Inzaghi. COLPO APPROVATO – Tannerfa parte di un giro grosso frae Venezia, che riguarda Gaetano Oristanio e non solo come possibili percorsi inversi. Per il giornalista Maurizio, il centrocampista americano può farcon Simone Inzaghi: «Per far parte della rosa sicuramente sì. Però penso che possa essere unaintelligente quella di mandarlo a giocare in Serie A. È un giocatore moltoessante, io mi sono stupito che il commissario tecnico degli Stati Uniti non l’abbia convocato per la Copa América perché è molto bravo.