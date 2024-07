Cinema sotto le stelle all’Eliseo C’è ’Perfect Days’ di Wenders

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un biglietto per ilin omaggio ai primi dieci lettori che stasera consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. In programmazione questa sera c’è Perfect Days di Wim. Hirayama (Koji Yakusho) è un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. L’uomo vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue una tranquilla routine, coltivando le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi. Attraverso ciò che ascolta o legge e le foto che scatta, vengono rivelati la sua storia e il suo passato. Domani tocca a Cattiverie a domicilio. Diretto da Thea Sharrock, si svolge nel 1922 e racconta di come le abitanti del piccolo paesino di Littlehampton, in Inghilterra, si ritrovino improvvisamente a ricevere lettere scandalose e oscene.