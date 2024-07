Cina | chiede a UE di riconoscere i fatti in indagine antisovvenzioni su EV

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pechino, 11 lug – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio (MOC) oggi ha dichiarato che ie le regole sono i due importanti “pilastri” delle consultazioni in corso tra lae l’Unione Europea (UE) in merito all’dell’UE sui veicoli elettrici (EV) cinesi. “Idovrebbero essere oggettivi e reciprocamente riconosciuti da entrambe le parti, piuttosto che determinati unilateralmente”, ha dichiarato il portavoce del MOC He Yongqian. “Si spera che la parte europea affronti i, ovvero che il vantaggio competitivo dellanei veicoli elettrici non deriva dai sussidi, la cooperazione-UE nell’industria automobilistica e’ favorevole allo sviluppo condiviso e l’industria dell’UE si oppone alle misure di protezionismo commerciale”, ha affermato il portavoce, esortando l’UE a prendere decisioni ragionevoli e obiettive basate sue regole.