Cecilia Parodi | la scrittrice che odia gli ebrei e va ai congressi del Pd ora prega il Corano

(Di giovedì 11 luglio 2024), lache vorrebbe vedere “impiccati gli” e viene invitata(a febbraio) al congresso dei giovani Pd, ci ricasca. Le preghiere del, per quanto riportato da Libero in un articolo, sono l’ultima chicca di una delle star della sinistra, una vera antisemita che nei giorni scorsi è stata querelata dal console onorario di Israele, Marco Carrai, per le sue parole contro il popolo ebraico. Il convegno a gennaio e la preghiera ad Allah “Oh voi che credete, rifugiatevi nella pazienza e nell’orazione, il vero Allah è con coloro che perseverano (). Vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei beni delle persone e dei raccolti. Ebbene, dai la buona novella a coloro che perseverano”. È questo il passo del, riportato dal quotidiano milanese, che ha fatto da sfondo, in un’aula dell’università Statale di Milano, alla presentazione del libro della, protagonista dell’invettiva antisemita dai suoi profili social nella quale ha auspicato di vedere appesi in piazza “tutti glie gli israeliani”.