Barriere architettoniche è ora di passare ai fatti

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Purtroppo ancora oggi molte persone con handicap fisico subiscono discriminazioni e soprusi dovuti alla loro fisicità. Sono situazioni imbarazzanti e non piacevoli per chi le subisce. Ritengo indispensabile dare voce a queste persone, troppo spesso non ascoltate, in modo che possano segnalare tutte quelle condizioni che rendono la loro vita ulteriormente diversa". Così il consigliere Pino Pariano che spiega: "Su mia proposta di agosto dello scorso anno, è stata istituita a Fabriano la Commissione per l’abbattimento delle. Naturalmente, felicissimo per aver raggiunto questo risultato, immaginavo che l’Amministrazione avrebbe programmato tutti i lavori necessari per arrivare a un risultato soddisfacente per superare il problema.