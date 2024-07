Autrice di Temptation sulle coppie | Come smascheriamo quelle fake

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024)Island a distanza di molti anni dal suo debutto continua ad essere un grande successo in termini di ascolti e anche un vero fenomeno televisivo, ogni anno al primo caldo aumenta l’attesa per le corna in tv. Il segreto della riuscita di questa trasmissione (per altri reality) è il cast e la Fascino non sbaglia un colpo, i risultati lo dimostrano. Dietro alla scelta dei volti diIsland c’è il lavoro di un team e anche quello di Raffaella Mennoia, storicadei programmi di Maria De Filippi. Raffaella in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano La Repubblica ha spiegatovengono scelte leche parteciperanno aIsland. La Mennoia ha spiegato che ai casting – ovviamente – si presentano anche, ma che loro li beccano quando i “fidanzati” vengono separati.