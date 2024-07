50 Top Pizza Italia 2024 | ecco le migliori pizzerie a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio– Nella classifica delleindi 50 Toprestano ancora ex aequo I Masanielli a Caserta di Francesco Martucci e Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli. La novità arriva invece con la seconda posizione che è di Confine, pizzeria di Francesco Capece e Mario Ventura ache dall’11 posto di 50 Top2023 è arrivata sul podio. Capece, inoltre, ha vinto anche il premio speciale per il miglioriolo dell'anno. Non è tutto. Quest'anno,– che ha anche ospitato la premiazione al Teatro Manzoni, clou dellaWeekche prosegue fino al 13 luglio con decine di eventi in 102 locali qui il programma – e lasi distinguono per la qualità delle loro, con riconoscimenti che vanno ben oltre i confini locali.