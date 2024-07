Volley femminile infortunio ad Alice Degradi | Stella Nervini e Loveth Omoruyi nel gruppo azzurro prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Due giorni fa il CT della Nazionale italiana di, Julio Velasco, ha diramato l’elencoconvocate per ledi Parigi 2024. Ci sono ambizioni per la squadra tricolore, dopo aver conquistato la Nations League poche settimane fa. L’obiettivo è chiaro: vincere una medaglia, sfatando il tabù dei quarti di finale che ha sempre accompagnato la selezione del Bel Paese in “rosa“. Italia inserita nello stesso girone con la Turchia (Campionessa d’Europa), l’insidiosa Olanda e la potente Repubblica Dominicana, la Nazionale di Velasco vorrà recitare il ruolo dellattrice. Ci si preparerà dunque a una sfida molto interessante con le turche,di pensare a Serbia e Brasile, mentre Cina e Giappone si presentano in “seconda fila”.