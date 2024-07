Tour de France 2024 undicesima tappa Evenepoel | Impossibile seguire Pogacar lui e Vingegaard sono altra categoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Remcoha parlato al termine dell’delde, che ha visto il corridore belga della Soudal Quick-Step chiudere al terzo posto alle spalle di Jonase Tadej. La maglia bianca della Grande Boucle comunque rafforza il suo piazzamento in zona podio con una prova di grande intelligenza sulla difficili e brevi salite del Massiccio Centrale. “Eraquando ha attaccato, non potevo andare fuori giri perchè mancava ancora molto all’arrivo – spiega– Alla fineè stato il più intelligente di tutti, è stato davvero forte. Sia lui chedi un’, io miritrovato con Roglic”. Proprio l’altro sloveno è stato protagonista di una caduta nel finale: “Stavamo lavorando per ricucire lo strappo, c’era una curva scivolosa e lui è andato a terra e questo mi ha avvantaggiato per il terzo posto.