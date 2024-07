The Acolyte | Cosa è successo su Brendok

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’episodio 7 di Theha finalmente rivisitato la fatidica notte su, quando la famiglia di Mae e Osha è stata uccisa, e ha iniziato a svelare alcuni dei tanti misteri della serie.è stato uno dei pianeti più importanti introdotti in Theperché è stato il luogo di uno dei misteri centrali della serie.è il luogo in cui le Streghe disono state distrutte 16 anni prima del resto di The. Quella notte è stata uno dei segreti più custoditi e importanti dello show e l’ultimo episodio della serie di Star Wars ha finalmente fornito un contesto più ampio.era una parte importante della storia di Mae e Osha, ma nessuno dei due sembrava sapere molto della verità su quanto accaduto quella notte.