Sport in tv oggi mercoledì 10 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 10 luglio 2024)10, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui quarti di finale del torneo di Wimbledon con Lorenzo Musetti che si giocherà la proprie chance di accesso alla semifinale dei Championships, affrontando l’americano Taylor Fritz. Rivedremo anche in azione Novak Djokovic, opposto all’australiano Alex de Minaur. In primo piano anche il Tour de France con il Massiccio Centrale da affrontare per i corridori e vedremo quali saranno i riflessi per la classifica generale. Prosegue l’avventura del Giro d’Italia femminile e in serata è prevista la seconda semifinale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Olanda.