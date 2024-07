Spider-Noir di Nicolas Cage potrebbe affrontare Sandman nella prossima serie live-action

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)diMentre ladi Prime Video inizia a prendere forma con l’annuncio ufficiale del casting, sembra che si cominci a profilare anche il prossimo avversario di dell’Arrampicatore di Muri. Secondo Daniel Richtman, nello show apparirà una versione di Flint Marko, alias. Non sappiamo se questo è il personaggio che interpreterà Brendan Gleeson o se Marko sarà il cattivo principale, ma diremmo che più probabilmente sarà un antagonista secondario. Se lasegue i fumetti, questa versione di Thesarà un po’ più radicata rispetto a quella interpretata da Thomas Haden Church in-Man 3 e No Way Home. Sebbene abbia ancora dei superpoteri, questi gli permettono solo di trasformare il suo corpo in solida pietra, rendendolo resistente alle lesioni.