Shiva il trapper condannato a sei anni e mezzo di carcere per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlAndrea Arrigoni, in arte, è statoa 6, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per ilduplicedello scorso 11 luglio 2023, quando due fighter di MMA, Alessandro Maria Rossi (25) e Walter Pugliesi (30), sono stati feriti da quattro colpi di pistola all’esterno dello studio di registrazione del cantante a Settimo Milanese. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano. Secondo le ricostruzioni, i due lottatori avrebbero cercato di tendere un agguato almeneghino nell’ambito di una “faida tra rapper”. I giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano non gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche e della provocazione, ma solo quella relativa al risarcimento del danno nei confronti dei due presunti aggressori.