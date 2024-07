Rapina nel centro commerciale Roma Est conflitto a fuoco con le guardie giurate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Terrore tra i clienti e i commessi delEst quando, poco dopo le 10.30, sono stati sentiti dei colpi d’arma da, esplosi durante unain una gioielleria al secondo piano della struttura. “Ci siamo chiusi nel negozio e abbiamo contattato il 112” racconta una commessa che lavora al piano in cui si è consumata la. In tanti stamattina hanno raggiunto ilper fare acquisti, approfittando degli sconti dei saldi. “Ho visto tante persone uscire frettolosamente con le buste in mano e diverse auto della polizia all’esterno. Inizialmente non capivo” spiega un cliente, arrivato aEst quando la situazione era già tornata alla normalità. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia.