Quaranta progettisti italiani in visita a Teletek Electronics centro del gruppo Comelit nei sistemi antifurto e antincendio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Oltre 30 anni di storia nel settore della sicurezza. Un team dedicato di ben 240 dipendenti, per una produzione annuale che supera i 2 milioni di dispositivi, controllati e testati uno a uno. Un dipartimento di ricerca e sviluppo dove operano oltre 50 ingegneri. Un management interamente al femminile, che caratterizza un ambiente positivo e stimolante. È il ritratto di, azienda bulgara con sede a Sofia, dal 2017 entrata a far parte del, di cui ora rappresenta undi competenza all’insegna dell’eccellenza per i. Un vero e proprio gioiello di tecnologia e innovazione, che è stata meta, nei giorni scorsi, del primo viaggio organizzato dae riservato a undi professionisti del mondo della progettazione di alcune regioni italiane (Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia).