Operaio caduto nel cantiere | imputato assolto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Assoluzione dell’"perché il fatto non sussiste". E atti trasmessi alla Procura perché valuti la posizione del progettista della società datrice di lavoro. La sentenza liberatoria è stata pronunciata ieri dal giudice Matteo Gambarati nei confronti di un 77enne residente in provincia di Bergamo, a processo con rito ordinario. Secondo la pubblica accusa, era responsabile di un infortunio sul lavoro avvenuto il 14 giugno 2017 in unedile a Montecchio, cioè la caduta da un’ impalcatura di un, addebitata a un tassello di dimensioni inferiori a quelle necessarie. Per lui, legale rappresentante di una ditta che produce reti di sicurezza, il procuratore capo Calogero Gaetano Paci aveva chiesto tre anni e mezzo di pena. Secondo la ricostruzione investigativa, quale legale rappresentante di una ditta che produce reti di sicurezza, il 77enne non aveva rispettato le norme per la sicurezza al momento delle decisioni progettuali e tecniche.