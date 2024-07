L' atroce scoperta sui missili russi usati contro l' ospedale pediatrico di Kiev

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Componenti occidentali sononeida crocieraKh-101. Un Kh-101 è stato usato lunedìl'Okhmatdyt diin un attacco che ha provocato la morte di 6 civili, fra cui quattro bambini. Il Kh-101 era stato lanciato da un aereo: a bordo aveva un carico di esplosivi di diverse centinaia di chili, una tesi confermata dalle diverse riprese video in cui si vedono le ali, la prua, la fusoliera e il motore esterno tipici del missile, ma che Mosca respinge come propaganda. La produzione dei Kh-101 è aumentata di otto volte, dai 56 del 2021 ai 420 dello scorso anno (dati del Royal United Services Institute, Rusi). Nel 2022, sempre Rusi segnalava che per assemblare il missile venivano usate 31 componenti straniere, fra cui parti fornite dalle due aziende americane Intel e la Xilinx.