L’aggressore è in carcere Prevista perizia psichiatrica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) EMPOLI È neldi Sollicciano il 36enne che lunedì mattina ha seminato il panico a Brusciana aggredendo i poliziotti a più riprese. L’uomo, con problemi psichici, dopo varie fasi concitate è stato bloccato dagli agenti. Ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima a seguito del quale il giudice ha disposto il trasferimento nelfiorentino. Nei prossimi giorni l’uomo sarà sottoposto alla. Tutto è iniziato intorno alle 11 con una telefonata al numero di emergenza. Secondo quanto ricostruito, infatti, alcuni abitanti della frazione empolese avevano visto l’uomo per strada con una pistola ad aria compressa, ma che sembrava vera, infilata nella cintura in modo evidente. Preoccupati per la situazione hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.