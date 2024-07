La stella spagnola Yamal può essere un grande sportivo – De la Fuente

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 01:51:06 Breaking news: Il prodigio spagnolo Laminepotrebbe“undello sport”, ha affermato l’allenatore della Roja Luis de ladopo che il sedicenne ha segnato un gol sensazionale contro la Francia, aiutando il suo paese a raggiungere la finale di UEFA Euro 2024.ha infranto il record di Pelé come più giovane marcatore in un torneo importante segnando il gol del pareggio all’Allianz Arena di Monaco, con un tiro da fuori area che ha portato la Spagna in parità al 21º minuto. Quattro minuti dopo, Dani Olmo ha segnato il gol della vittoria, ma i due assist e il gol dial suo primo Europeo si sono aggiudicati il ??premio di Giocatore della Partita. Se hai voglia di scommettere sulla semifinale o sulla finale di Euro 2024, non dimenticare di visitare la pagina delle offerte di scommesse gratuite di Betano per richiedere scommesse gratuite da £30 Lamal: la Spagna deve aiutare il centrocampista “Sembra un giocatore molto più esperto”, ha detto De la