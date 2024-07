Impallomeni | Osimhen? Cosa sta succedendo? Mi manca qualche pezzo in questa storia …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024): ”sta? Miin, perché si diceva che era richiestissimoSe non dovesse definirsi il tutto entro due settimane, per me può rimanere a Napoli” A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano, giornalista ed ex calciatore sul Napoli, Conte,ed altro. Queste le sue parolepresente al ritiro del Napoli. Non è che poi rimane? “Le vie del calciomercato sono infinite e imprevedibile. Non sarei sorpreso. Sembrava fuori dal contesto e riaverlo fa la differenza. Ma la domanda è: come rimane? Devi parlarci, con Conte che può fare la differenza dal punto di vista motivazionale. Io credo che la Società stia aspettando l’offerta, che non arriva per il momento”: Conte si è esposto con Di Lorenzo e Kvara, suno.