Globi d’Oro 2024 tutti i vincitori | C’è ancora domani è il Miglior Film

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono stati recentemente annunciati idei, i premi assegnati dalla stampa estera in Italia. A ricevere l’ambito riconoscimento per ilè C’èdi Paola Cortellesi, che si riconferma come uno dei maggiori successi cinematografici nostrani degli ultimi anni. Di seguito,. Claudio Lavanga e Alina Trabattoni hanno recentemente condotto l’edizionedei. Il premio, giunto alla sua 64esima edizione, viene assegnato con cadenza annuale dalla stampa estera accreditata in Italia, ai prodotti nostrani che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultimo anno. Idei “” (Credits: ANSA) – VelvetMagCome si è visto, C’èdi Paola Cortellesi ha conseguito il premio per il