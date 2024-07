Gigi Buffon e Ilaria D’Amico la lieta notizia arrivata ora Nessuno se lo aspettava alla loro età

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lo scorso annohanno annunciato le nozze, il matrimonio sarebbe dovuto essere celebrato a giugno del 2024, ma qualcosa ha ostacolato ipiani e la festa è stata fatta slittare a data da destinarsi. I due convivono e stanno insieme da oltre 10 anni. Si sono conosciuti durante un programma sportivo e lui, nonostante fosse sposato all’epoca con Alena Seredova, si è innamorato di laria. Il tradimento era stato reso pubblico da Alena Seredova e la gogna mediatica subita dall’ex portiere della Juventus non aveva in alcun modo scalfito l’amore tra i due. “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo. – aveva spiegato Alena Seredova a Le Iene – Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro.