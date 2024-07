Exelentia in Vaticano navetta elettrica per persone a mobilità ridotta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CITTA’ DEL(ITALPRESS) –supporta lo Stato della Città delnella sua transizione verso lasostenibile. L’azienda specializzata in NEV, veicoli di prossimità a zero emissioni, ha consegnato al Governatorato dello Stato della Città delunaad otto posti omologata per la circolazione su strada ed equipaggiata con un allestimento specifico che consente il trasporto di una carrozzina per. Si tratta, nello specifico, di unaMelex. La fornitura è parte della strategia di decarbonizzazione dello Stato della Città del, che mira a rendere la propria flotta neutrale dal punto di vista ambientale entro il 2030.fornirà al Governatorato dei veicoli elettrici di prossimità, destinati sia al trasporto disia alla logistica all’interno del territorio dello Stato che delle zone extraterritoriali.