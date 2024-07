Euro 2024 | la procura tedesca avvia un’indagine per stupro contro un dipendente albanese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lasta indagando sull’accusa dinei confronti di undella nazionale di calcionell’hotel di Dortmund durante il. Secondo il racconto della giovane donna agli investigatori, l’uomo l’avrebbe presa per un braccio, trascinata in una piccola stanza e avrebbe compiuto atti sessualidi leila sua volontà. La Federcalcionon ha ancora risposto a una richiesta scritta di commento da parte dell’agenziaDpa. L’imputato è tornato in Albania il giorno successivo prima del previsto, ha aggiunto la. La violenza sarebbe avvenuta il giorno prima dell’ultima partita del girone dell’Albaniala Spagna, nella quale è stata eliminata. Non è ancora chiaro in che misura l’imputato si sia reso conto di agirela volontà della giovane, ha detto un portavoce della