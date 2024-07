È morta Lisa Pisano la donna è stata la seconda al mondo a subire il trapianto di un rene di maiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024), lapersona ala ricevere undidigeneticamente modificato, èdomenica 7 luglio 2024., 54 anni, originaria del New Jersey, aveva subito l’intervento ad aprile 2024 presso il NYU Langone Health di New York. L’operazione includeva anche l’impianto di una pompa cardiaca per gestire la sua insufficienza cardiaca. Nonostante le condizioni inizialmente stabili, iltrapiantato è stato rimosso dopo 47 giorni a causa di problemi di pressione sanguigna.aveva ripreso la dialisi, ma il suo stato di salute si era aggravato fino al decesso.soffriva di insufficienza cardiaca e renale, il che la costringeva alla dialisi quotidiana e la rendeva inadatta a undida donatore umano.