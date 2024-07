Danza la Lyric Dance Company vola in Polonia per lo spettacolo dedicato a Amy Winehouse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – La compagnia di, fondata a Firenze da Alberto Canestro, debutterà al Summer Music Festival di Wieliczka, in, con "Love is a Losing Game. Omaggio a Amy”. Loalla celebre cantante, scomparsa prematuramente all'età di soli 27 anni, andrà in scena venerdì 12 luglio. Dopo la performance in, latornerà in Italia per replicare lomartedì 16 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana. Voce narrante sarà l'attrice Monica Guerritore. Canestro ha voluto omaggiare una delle artiste più iconiche e potenti del nostro tempo, capace di portare sul palco la sua autenticità e le sue fragilità in modo sincero e senza filtri.