Confalonieri prosciolto in appello | Casi denunciati troppo tardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gli abusi sono statie per questo l’ex agente immobiliare Omar, già condannato per aver drogato una coppia di clienti e violentato la donna, è statonel processo d’per altre cinque presunte violenze sessuali aggravate. I giudici hanno emesso una sentenza di non doversi procedere "perché l’azione penale non doveva essere iniziata". Stessa sorte anche la moglie dell’uomo, accusata in concorso di due degli abusi. Soddisfazione è stata espressa da parte dei difensori Emilio Trivoli e Luca Ricci, i quali fuori dall’aula hanno sottolineato che "il castello di sabbia è crollato". Idi cui è accusatonell’inchiesta bis sono emersi in seguito alle indagini che nel 2021 avevano portato al suo arresto, dopo il quale alcune donne si erano rivolte spontaneamente ai carabinieri segnalando episodi avvenuti alcuni anni prima.